Il 24 marzo i carabinieri all’interno di uno stabile di via Emilio Po a Modena hanno rintracciato uno straniero di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che aveva trovato rifugio precario nei locali abbandonati.
Dagli accertamenti esperiti, l’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale, motivo per cui è stato raggiunto da un ordine del Questore che gli impone di lasciare l’Italia entro sette giorni.
L’attività è poi proseguita in via Repubblica di Montefiorino, zona già nota per analoghi interventi recenti, dove i militari hanno sorpreso un 34enne originario del Ghana in un’altra palazzina disabitata.
Anche in questo caso, oltre alla denuncia per l'occupazione abusiva, nei confronti dell'uomo è scattata la denuncia per la violazione delle norme in materia di immigrazione, essendo emersa la sua posizione di irregolarità nel Paese.
Modena, stabili occupati da stranieri: due sgomberi
In via Emilio Po e in via Repubblica di Montefiorino
Il 24 marzo i carabinieri all’interno di uno stabile di via Emilio Po a Modena hanno rintracciato uno straniero di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che aveva trovato rifugio precario nei locali abbandonati.
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