Modena, vaga a piedi in tangenziale: salvata dalla polizia locale

La donna, una ventenne residente in città, è stata trovata in stato confusionale

Vagava a piedi in tangenziale sulla corsia di sorpasso; è stata soccorsa dalla Polizia locale e portata in sicurezza.
L’episodio si è verificato domenica 10 agosto, intorno alle 22, dopo che al Comando sono arrivate segnalazioni da vari automobilisti della presenza di una donna a piedi che camminava sulla complanare Einaudi sulla corsia di sorpasso in direzione della tangenziale Modena-Sassuolo.
La donna, una ventenne residente in città, è stata trovata in stato confusionale ed è stata accompagnata dagli agenti presso il Pronto soccorso di Baggiovara.
