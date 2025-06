Omicidio in corso Vittorio Emanuele: condannati all'ergastolo i due nigeriani

Due condanne all'ergastolo sono state inflitte oggi dalla Corte d'Assise di Modena a Ogbeide Adenomo e Kingsley Osaiande, cittadini nigeriani rispettivamente di 30 e 27 anni, ritenuti colpevoli dell'omicidio del connazionale Friday Endurance, avvenuto il 20 agosto 2023 nel pieno centro cittadino, in corso Vittorio Emanuele. La vittima, 30 anni, era stata colpita a morte con diverse coltellate sotto gli occhi di passanti e turisti. Determinanti per l'identificazione dei responsabili le testimonianze raccolte sul posto e le immagini delle telecamere di sorveglianza, che avevano ripreso i due imputati mentre si allontanavano a piedi verso piazzale Natale Bruni. Arrestati poche ore dopo, mentre tentavano di raggiungere la stazione Mediopadana di Reggio Emilia, dove risiedevano, i due erano ancora in possesso dei coltelli utilizzati nell'aggressione. La Corte ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione. Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe maturato nell'ambito dello spaccio di droga, probabilmente per un debito di poche decine di euro. Tutti e tre, vittima e imputati, avevano presentato richiesta di protezione internazionale. In aula era presente anche la sorella di Friday Endurance, costituitasi parte civile, che ha espresso soddisfazione per la sentenza.