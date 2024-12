Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La rissa ha coinvolto una quindicina di giovani e partita nei pressi del ristorante della stazione ha avuto il suo momento clou nei pressi delle pensiline degli autobus davanti all'ingresso della stazione. Inn quel momento erano presenti diverse persone che visto il ragazzo colpito, barcollare per poi accasciarsi sul marciapiede, hanno dato l'allarme.Poco dopo, sul posto, Polizia di Stato e Carabinieri, che si sono messi sulle tracce degli aggressori. Il giovane accoltellato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverato in terapia intensiva. L'aggressore si è allontanato dalla zona ma le testimonianze delle persone presenti e l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza che controllano il piazzale potrebbero essere importanti per le indagini.