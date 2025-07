Rapina a Bologna, arrestati in autostrada a Modena: quattro uomini fermati con oltre 80mila euro in contanti

Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per una rapina pluriaggravata in concorso, avvenuta il 25 luglio scorso ai danni di una donna di origine cinese a Bologna. I quattro sono stati bloccati nel tratto Modenese , dell'A1, all’altezza del chilometro 168, mentre tentavano la fuga a bordo di un’auto.L’allarme è scattato intorno alle ore 17, quando la Sala Operativa della Questura di Bologna ha ricevuto due segnalazioni da passanti che avevano assistito a una scena sospetta in via Otello Bovincini. Un uomo travisato era stato visto correre con un’ingente somma di denaro verso una Fiat 500X bianca, perdendo parte delle banconote lungo la strada. Poco dopo, un altro testimone riferiva di aver visto quattro uomini incappucciati salire a bordo del veicolo e allontanarsi ad alta velocità in direzione della Tangenziale nord.Diramata la nota via radio, gli agenti della Polizia di Bologna, con il supporto della Polizia Stradale di Modena, sono riusciti a intercettare il veicolo lungo l’autostrada A1. All’interno dell’auto sono stati trovati quattro uomini, di cui uno ha tentato invano la fuga.Durante la perquisizione, sono state rinvenute due buste di plastica contenenti numerose mazzette di banconote per un totale di 80.855 euro, oltre a due passamontagna, berretti neri e guanti in gomma.Le indagini immediate hanno consentito di accertare che il denaro era stato sottratto poco prima alla vittima della rapina, una donna cinese residente a Bologna. Un quinto complice, secondo le ricostruzioni, sarebbe riuscito a dileguarsi a piedi subito dopo il colpo.I quattro arrestati, tutti originari della Campania e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati fermati in quasi flagranza di reato e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Modena, competente per territorio in quanto l’arresto è avvenuto nella provincia modenese.Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto per tutti la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura. Contestualmente, il GIP ha dichiarato l’incompetenza territoriale, in quanto la rapina è stata commessa a Bologna.