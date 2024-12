Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un incidente nel quale sono rimasti feriti tre operai lungo i binari. Sul posto sono intervenute un'automedica e tre ambulanze che li hanno trasportati all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con codici di media gravità. Non sono in pericolo di vita, ma sono stati ricoverati per accertamenti. Sul luogo anche la Polfer e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl che hanno aperto un'indagine per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.