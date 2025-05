Ruba in un ristorante a due passi dalla Caserma: arrestato

Un tentativo di furto in un ristorante di Modena si è concluso con l’arresto di un cittadino marocchino di 49 anni, senza fissa dimora, sorpreso dai Carabinieri mentre cercava di disfarsi della refurtiva.

L’episodio si è verificato nella notte, quando una segnalazione di furto ha attivato la Centrale Operativa, portando all’intervento tempestivo dei militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. Giunti sul posto, a pochi passi dal Comando Provinciale, gli agenti hanno individuato l’uomo in possesso di un registratore di cassa contenente circa 400 euro, sottratto poco prima dal locale.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e agli accertamenti immediati, è stato possibile ricostruire l’accaduto: il ladro, insieme a due complici riusciti a dileguarsi, ha forzato una grata di aerazione per introdursi nel ristorante, già chiuso al pubblico, portando via denaro e dispositivi elettronici.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha imposto all’uomo l’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

I Carabinieri di Modena sottolineano l’importanza delle segnalazioni tempestive, ribadendo il loro impegno costante nella prevenzione e repressione dei reati e incoraggiando i cittadini a non esitare nel comunicare situazioni sospette.