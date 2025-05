Sassuolo, 4 agenti di polizia locale accusati di tortura: la Procura chiede 19 anni

Una richiesta di condanna a sei anni per i due assistenti, accusati di tortura e falso e a tre anni e mezzo per i due colleghi accusati del concorso nel reato, con la concessione delle attenuanti generiche. Complessivamente condanne per 19 anni. Secondo la pubblica accusa, rappresentata dal pm Lucia De Santis, gli elementi probatori acquisiti convergono per la responsabilità di tutti gli imputati.

Così ha concluso in tribunale a Modena la Procura nel processo a quattro agenti di polizia locale di Sassuolo. Secondo le indagini dei carabinieri i quattro operatori aggredirono un 41enne marocchino di Viano, nel Reggiano, al pronto soccorso di Sassuolo dove l'uomo era stato trasportato in stato confusionale a causa - dato emerso successivamente - di una crisi ipoglicemica. I fatti risalgono alla sera del 15 ottobre di due anni fa. La pm in aula ha ripercorso la dinamica dei fatti, sottolineando come due degli operatori avessero incastrato le braccia del paziente nelle sponde della lettiga. 'Un'azione di placcaggio nei confronti di un soggetto che si trovava in condizioni da non poter comprendere ciò che gli accadeva intorno. Condotte violente né giustificate né giustificabili - ha specificato. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Caterina Arcuri, ha chiesto la condanna degli imputati associandosi alla richiesta del pm. 'Chiedo pene severe; in quanto gli agenti hanno tradito lo Stato perché hanno abusato del loto potere'. 'In qualità di difensore della parte civile devo dare atto dell'impeccabile e rigorosa ricostruzione dell'impianto accusatorio nei fatti e in diritto del Pm. Confidiamo nella Giustizia', ha detto.