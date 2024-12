Scippi, rapine e furti a Modena: arrestato tunisino senza fissa dimora

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 10 giugno aveva scippato un collier ad una signora che stava percorrendo in bicicletta la via Emilia Est di Modena afferrandola per il collo causandole escoriazioni al collo ed al gomito.L’11 giugno scorso, insieme ad altro complice allo stato rimasto ignoto, aveva distratto la cassiera del supermercato Conad City di Modena via del Sagittario, nel tentativo di sottrarre il denaro presente in cassa mentre il complice teneva con forza i polsi della dipendente: la rapina venne scongiurata grazie all’intervento della direttrice dell’esercizio commerciale.

Il 23 giugno scorso aveva scippato di una collana in oro strappandola dal collo di una anziana signora mentre percorreva a piedi via Monte Sabotino di Modena.

Il 29 giugno, dopo aver accerchiato un uomo in strada in viale Muratori di Modena insieme ad altri 4 uomini in corso di identificazione, lo aveva minacciato con un coltello prendendogli la sigaretta elettronica.

Il 4 ed il 9 luglio aveva scippato due diverse anziane signore delle collanine in oro, mentre camminavano rispettivamente in via Valdrighi e via Crespellani.

L’11 settembre aveva scippato un’altra anziana signora della collana in oro dalla stessa indossata, mentre si trovava in via del Pozzo all’interno del parcheggio del Policlinico.

Il 26 settembre aveva scippato dal collo di altre due signore le collanine in oro rispettivamente indossate mentre camminavano a piedi in Largo Garibaldi ed all’inizio di via Emilia Est.

L’11 novembre, dopo aver pedinato in strada una donna in via del Pozzo all’interno del parcheggio del Policlinico, la aveva scippata con violenza della collanina. L’uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato dopo diversi giorni di ricerca ed è stato portato in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia del Gip.