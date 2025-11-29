Stazione di Modena, arrestato noto spacciatore nigeriano

Ieri 28 novembre 2025 i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno portato in carcere un uomo di 35 anni, di origine nigeriana, senza fissa dimora e rintracciato nelle adiacenze della locale stazione ferroviaria, per spaccio.

L’attività d’indagine è stata originata dal sequestro a carico dell’indagato di un consistente quantitativo di hashish ed una cospicua somma di denaro contante - ritenuta provento dell’attività illecita – effettuati a seguito di un controllo eseguito nello scorso mese di agosto dai carabinieri all’interno del parco XXII Aprile di Modena.

Le fonti di prova acquisite, consistite in plurime convergenti dichiarazioni rese dagli acquirenti dello stupefacente e nelle risultanze dei tabulati telefonici acquisiti, hanno consentito di ricostruire la continua attività di spaccio di cocaina e crack posta in essere dall’indagato a partire dall’anno 2024 all’interno del suddetto parco pubblico e delle zone limitrofe.

Nel mese di ottobre scorso l’uomo era stato arrestato per il possesso di un quantitativo di crack nei pressi dello stesso parco cittadino; nella circostanza era stata applicata allo stesso la misura non detentiva del divieto di dimora in Modena e provincia, una misura che era stata violata.