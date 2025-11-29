Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Stazione di Modena, arrestato noto spacciatore nigeriano

Stazione di Modena, arrestato noto spacciatore nigeriano

Nel mese di ottobre scorso l’uomo era stato arrestato per il possesso di un quantitativo di crack nei pressi di parco XXII aprile

1 minuto di lettura

Ieri 28 novembre 2025 i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno portato in carcere un uomo di 35 anni, di origine nigeriana, senza fissa dimora e rintracciato nelle adiacenze della locale stazione ferroviaria, per spaccio.

L’attività d’indagine è stata originata dal sequestro a carico dell’indagato di un consistente quantitativo di hashish ed una cospicua somma di denaro contante - ritenuta provento dell’attività illecita – effettuati a seguito di un controllo eseguito nello scorso mese di agosto dai carabinieri all’interno del parco XXII Aprile di Modena.

Le fonti di prova acquisite, consistite in plurime convergenti dichiarazioni rese dagli acquirenti dello stupefacente e nelle risultanze dei tabulati telefonici acquisiti, hanno consentito di ricostruire la continua attività di spaccio di cocaina e crack posta in essere dall’indagato a partire dall’anno 2024 all’interno del suddetto parco pubblico e delle zone limitrofe.

Nel mese di ottobre scorso l’uomo era stato arrestato per il possesso di un quantitativo di crack nei pressi dello stesso parco cittadino; nella circostanza era stata applicata allo stesso la misura non detentiva del divieto di dimora in Modena e provincia, una misura che era stata violata.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Frecciarossa, le fermate serali a Modena restano per altri sei mesi: conferma del Mit

Frecciarossa, le fermate serali a Modena restano per altri sei mesi: conferma del Mit

Modena, la cooperativa L’Angolo ha comprato l’immobile di via delle Costellazioni

Modena, la cooperativa L’Angolo ha comprato l’immobile di via delle Costellazioni

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: nei locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'

Nuovo protocollo per l'ordine pubblico: nei locali di intrattenimento e disco nasce il 'referente sicurezza'

Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Schianto sulla A22, Stefania Palmieri muore a 36 anni: era al nono mese di gravidanza

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

Tragedia sulla A22, muore un'automobilista 36enne di Modena

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

La Finanza scopre maxi frode sul superbonus 110%: sequestro da 9 milioni

Tragedia a Carpi, auto esce di strada: muore conducente 68enne

Tragedia a Carpi, auto esce di strada: muore conducente 68enne

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Non rispetta il divieto di avvicinamento al padre: arrestato

Non rispetta il divieto di avvicinamento al padre: arrestato

Soliera, associazione mafiosa, estorsione e rapina: in carcere marito e moglie

Soliera, associazione mafiosa, estorsione e rapina: in carcere marito e moglie

Bondeno, scontro tra un camion bisarca e un treno regionale: 4 feriti

Bondeno, scontro tra un camion bisarca e un treno regionale: 4 feriti

Modena, investì e uccise in tangenziale Giacomo Olivieri: patteggia un anno

Modena, investì e uccise in tangenziale Giacomo Olivieri: patteggia un anno