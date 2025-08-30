Tentato duplice omicidio dei genitori a Castelnuovo: arrestato 23enne dello Sri Lanka

E' stato arrestato per duplice tentato omicidio aggravato nei confronti del padre e della madre e di lesioni aggravate nei confronti della sorella minore il 23enne originario dello Sri Lanka che questa notte è stato fermato dai carabinieri a Castelnuovo in via Biondo.

L’uomo, per motivi ancora da chiarire, ha ripetutamente colpito con plurime coltellate i genitori e la sorella minore, causando loro lesioni di diversa gravità. Il padre 57enne ha riportato ferite all’addome ed alla regione dorsale, la madre 42enne è stata colpita al collo e all’addome, mentre la sorella 15enne ha riportato ferite di minor gravità al dorso e a una mano.

Nessuno dei familiari versa attualmente in pericolo di vita. L’aggressore è stato bloccato dai carabinieri e portato in carcere a Modena. Il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione e l’appartamento sono stati sottoposti a sequestro.

