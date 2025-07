Formigine: bimbi al parco si allontanano dalla vista del papà: trovati dopo due ore dai Carabinieri

Alle 18.30 circa del 13 luglio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo sono tempestivamente intervenuti a Formigine in seguito alla denuncia di scomparsa di un minore, presentata presso la locale Stazione da un papà residente in città, che aveva segnalato l’improvviso allontanamento del figlio convivente, un bambino di 9 anni, insieme ad un coetaneo residente a Sassuolo.

Entrambi i bambini, fino a poco prima, si trovavano in sua compagnia presso il parco ciclopedonale “Campani” adiacente via Pirandello (cd. “parco dell’anello”).

L’immediato dispositivo di ricerca attivato dai Carabinieri ha consentito, intorno alle ore 19:30, di rintracciare i due minori in buono stato di salute, mentre si trovavano a piedi lungo via Trento Trieste, a circa due chilometri dal luogo della scomparsa. I bambini sono stati così subito riaffidati ai rispettivi genitori.

L’episodio testimonia l’importanza dell’immediata attivazione delle ricerche nei casi di scomparsa di minori ed il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri.