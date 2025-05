Carpi, Fdi contro Forza Italia: il gruppo se ne va in massa mentre De Rosa parla

Surreale siparietto ieri sera in Consiglio comunale a Carpi. Il tema della discussione era la controversa mozione di Michele De Rosa di Forza Italia sulle modifiche alla viabilità in via Nicolò Biondo. La mozione nei giorni scorsi era già stato oggetto di polemiche da parte di Fdi che aveva accusato il consigliere forzista e il suo braccio destro Massimo Barbi di avere plagiato una loro precedente richiesta. Una lite che, del resto, si inserisce nella crepa ancora vistosa che ha separato i meloniani dai forzisti, rei di aver chiesto la revoca della cittadinanza al Duce Ebbene, ieri sera, al momento della discussione iniziata alle 22.20, la capogruppo di Fdi (comunale e regionale) Annalisa Arletti ha preso il microfono per chiedere il rinvio del dibattito in quanto il Consiglio comunale, in base alla convocazione, avrebbe dovuto chiudersi alle 22.30 e a suo giudizio i 10 minuti residui non sarebbero stati sufficienti a sviscerare il tema. Va detto che gli orari indicati nelle convocazioni per la chiusura dei lavori sono nella prassi indicativi, i consiglieri ovviamente non devono timbrare alcun cartellino e l'unico limite vero è la mezzanotte per evitare di sforare nel giorno successivo.Ma stavolta la consigliera meloniana ha preteso la fiscalità.Il presidente del Consiglio Andrea Artioli, su indicazione di De Rosa, ha quindi deciso per la prosecuzione del dibattito. A questo punto Arletti ha raccolto armi e bagagli e se ne è andata e, obbedendo al diktat della leader, tutti i colleghi di partito l'hanno imitata, proprio mentre il collega forzista stava illustrando la propria mozione. Un gesto di disappunto rimarcato da De Rosa che si è interrotto aspettando l'uscita in massa dei consiglieri di Fdi.Nel merito, dopo meno di un'ora di dibattito, la mozione è stata approvata all'unanimità dando mandato agli uffici di ridisegnare la viabilità in quella zona.