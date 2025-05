Carpi, cittadinanza onoraria a Mussolini: la (nuova) richiesta di revoca arriva da Forza Italia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sono passati tre anni da quando il Consiglio comunale di Carpi bocciò la richiesta dell'allora sindaco Bellelli di revoca della cittadinanza a Benito Mussolini. Sedici i voti favorevoli alla richiesta del primo cittadino, ne servivano 17 affinchè la proposta passasse. 'Rimango convinto che Mussolini non è degno di essere cittadino onorario di questa città' - disse l'allora sindaco.

Ebbene a tre anni di distanza arriva in Consiglio, come appreso da La Pressa, una nuova mozione per chiedere la revoca della cittadinanza al Duce, ma a firmarla non è il centrosinistra bensì il capogruppo di Forza Italia Michele De Rosa. Una inaspettata mossa politica che spiazza il Pd, ma anche gli alleati meloniani che sul tema 'fascismo' sono sempre costretti a camminare sulle uova.

'Benito Mussolini è stato il Capo del regime fascista, responsabile della soppressione delle libertà civili, politiche e sociali, di assassini e di torture di matrice etnica e politica - scrive De Rosa nella mozione -. Egli ha reso l'Italia triste protagonista della Seconda guerra mondiale con la Germania nazista. La sua figura confligge coi valori di uguaglianza, pace e democrazia che ispirano la nostra comunità. Per questo la cittadinanza onoraria di Carpi conferitagli rappresenta oggi motivo di offesa alla storia antifascista di Carpi e delle vittime della repressione nazifascista'.