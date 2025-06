'Donna aggredita a Vignola, chi difende immigrazione incontrollata è parte del problema'

'La terribile vicenda della giovane ragazza aggredita e abusata sessualmente a Vignola, in pieno centro, riporta con forza al centro del dibattito il tema della sicurezza in Emilia-Romagna. La Lega ha sempre sollevato la questione del degrado e della paura vissuta quotidianamente dai cittadini, nel totale silenzio delle amministrazioni comunali e regionali. Tuttavia, il PD ha spesso reagito accusando chi segnalava questi problemi, riducendo il tutto a una semplice percezione di insicurezza. Per noi della Lega, la sicurezza rappresenta la prima e più importante delle libertà. A sinistra, invece, le legittime preoccupazioni dei cittadini sembrano essere vissute come un fastidio'. Così in una nota Barbara Badiali, consigliere comunale e commissario Lega a Vignola e Silvia Sardone, vice segretario della Lega.'Nel frattempo, ci auguriamo che il responsabile di questa terribile aggressione venga al più presto individuato e assicurato alla giustizia. Se dovesse risultare una persona di origine straniera, come segnalato nelle testimonianze, sarà inevitabile interrogarsi – soprattutto in una regione dove il PD si vanta del proprio modello di integrazione – sui danni provocati da una certa gestione dell'immigrazione e sulle sue ricadute in termini di sicurezza. Allo stesso tempo, la Lega rilancia con determinazione la proposta della castrazione chimica.Proprio di recente, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno presentato dalla Lega, che impegna il Governo a istituire una commissione o un tavolo tecnico per valutare, in caso di reati di violenza sessuale, la possibilità che i condannati aderiscano a terapie come la castrazione chimica' - chiude la Lega.'La violenta aggressione a sfondo sessuale avvenuta mercoledì sera a Vignola, ai danni di una donna di trent’anni che stava semplicemente rincasando, è un fatto di una gravità inaudita. Una violenza vile, che colpisce tutti e che richiede da parte delle istituzioni una risposta ferma e dura. Persone del genere non hanno diritto a nessuno sconto e soprattutto ha nessuna possibilità di rimanere in Italia se stranieri - dichiara Piergiulio Giacobazzi, consigliere e coordinatore provinciale di Forza Italia -. A nome mio del partito che rappresento esprimo la massima solidarietà alla vittima della brutale aggressione. Non possiamo continuare ad assistere in silenzio a reati che generano insicurezza e paura, spesso commessi da soggetti stranieri già noti alle forze dell’ordine. È arrivato il momento di adottare strumenti più incisivi, anche sul piano normativo, per affrontare con decisione i casi di immigrazione irregolare ed espellere immediatamente chiunque si renda responsabile di reati, a maggior ragione se gravi come questo.Chi continua a difendere questa immigrazione senza se e senza ma, fa parte del problema'.