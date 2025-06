Vignola: tentato stupro davanti a casa, caccia all'uomo

Un grave episodio di violenza a sfondo sessuale sta scuotendo la comunità di Vignola. I fatto risalgono a mercoledì scorso. In tarda serata una donna di 30 anni sarebbe stata stata aggredita sessualmente violentata da uno sconosciuto a pochi metri dalla propria abitazione. L’uomo, descritto come un giovane di origine nordafricana, è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.



Secondo la prima ricostruzione dei fatti ricostruzione dei fatti, la donna stava rientrando dopo una serata con amici in un pub della zona. Erano circa le 22:30 quando, dopo averli salutati, si è incamminata verso casa. È stata sorpresa alle spalle, scaraventata a terra e aggredita sessualmente.

La vittima ha reagito, riuscendo a colpire l’aggressore e a gridare, attirando l’attenzione dei clienti di un locale poco distante.



Le urla hanno messo in allarme alcune persone presenti nella zona, che sono intervenute prontamente. La presenza di testimoni ha costretto l’uomo a darsi alla fuga prima che potesse completare l’aggressione.

Subito dopo, sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. La donna, visibilmente sotto shock, è stata trasportata al pronto soccorso per ricevere cure mediche e supporto psicologico. Ha riportato contusioni e graffi, ma non è in pericolo di vita.



L’identificazione dell’aggressore è ora la priorità assoluta. I carabinieri avrebbero acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sperando di ottenere elementi utili all’individuazione del fuggitivo. La descrizione fornita dalla vittima è considerata affidabile e dettagliata.

Gli inquirenti non escludono che l’uomo possa aver agito d’impulso, senza conoscere la vittima, ma sono aperte anche altre piste.