Eccellenza, Ghidini (Formigine): 'Squadra competitiva, sono fiducioso'

Lo Zola, secondo in classifica, è una sorpresa sì ma fino a un certo punto visto che avevo già detto in estate che era stata costruita molto bene dal ds Paselli, non ha mai perso e soprattutto prende pochi gol. Un'altra squadra che sta facendo molto bene è il Brescello, secondo in classifica, ma anche qui non sono sorpreso perché so come lavora il ds Paglia, che stimo tantissimo, lavoro benissimo coi giovani, società molto seria. La Vianese non ha fatto bene dopo il sontuoso mercato estivo, ma avrà modo di rifarsi nel girone di ritorno. Bene invece ha fatto la Fidentina, che ha comunque giocatori di valore. L'Agazzanese ha stentato per un cambio generazionale, ma sono convinto che nel ritorno farà molto meglio'.

'Poi c'è il gruppo che lotterà per la salvezza dove ci metto anche il Salso. Difficile fare pronostici perché molte si sono rinforzate - continua Alessandro Ghidini -. Sarà difficile la salvezza per la Virtus Castelfranco, ancora ferma a quota zero, ma debbo sottolineare che non ha mai falsato nessuna partita: almeno sul campo si sono sempre comportati dignitosamente. Per quanto riguarda il Formigine, sapevamo che era difficile, nuova società, è stata una rincorsa contro il tempo per allestire la squadra. Qui però c'è un progetto a lungo termine molto ambizioso, che non riguarda solo la prima squadra. Col mercato di dicembre abbiamo cambiato pelle, ora la squadra è molto competitiva e per il girone di ritorno sono fiducioso, nonostante il -6 dalle terzultime'.

Matteo Pierotti