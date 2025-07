A Fiorano, si barricano nel camper con un pitbull per evitare i controlli: arrestati

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di ieri presso l’area sosta camper di via Cameazzo, a Fiorano Modenese, dove una pattuglia dei Carabinieri ha arrestato due giovani italiani – un uomo di 32 anni residente a Casalgrande (RE) ed una ragazza di 21 anni residente a Sassuolo – per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.



I militari, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, si erano avvicinati a un camper sospetto per identificare gli occupanti. Alla richiesta di aprire la porta, i due hanno reagito con minacce, insulti e frasi offensive, barricandosi all’interno ed utilizzando un cane di razza pitbull per impedire l’accesso ai Carabinieri.

Ne è nata una lunga trattativa durata oltre un’ora, durante la quale l’uomo ha colpito un militare al petto ed alla testa, mentre la ragazza ha spintonato lo stesso operatore nel tentativo di fermarlo. Entrambi, nel frattempo, continuavano a lanciare insulti e minacce, anche di morte, verso i militari intervenuti.

Solo l’arrivo dei rinforzi e del personale veterinario dell’AUSL ha permesso di mettere in sicurezza l’animale e consentire l’accesso all’interno del mezzo. Nel camper è stata così rinvenuta una piccola quantità di MDMA.



L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e ad altri reati, è apparso in evidente stato di alterazione da probabile uso di stupefacenti. I due sono stati arrestati in flagranza e trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dalla Procura di Modena.



Dopo la convalida dell’arresto, avvenuta questa mattina dinanzi al Giudice di Modena, alla coppia è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione, tre volte a settimana, presso la Stazione CC di Sassuolo.