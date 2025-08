Formigine, 120 gatti in cerca di casa al gattile di Magreta

Con l’arrivo dell’estate, torna puntuale l’emergenza sovraffollamento al canile e gattile intercomunale “Punto & Virgola” di Magreta. La struttura, gestita da Caleidos insieme all’associazione 4 Zampe per l’Emilia, si trova in Strada Nuova Pederzona e sta affrontando una nuova ondata di cucciolate.

Attualmente sono oltre 80 i gattini in cerca di adozione, distribuiti tra il gattile e le case delle balie, le volontarie che si prendono cura dei piccoli più fragili e delle mamme con prole. La struttura ha ormai raggiunto il limite massimo di accoglienza e non è più in grado di ospitare nuovi ingressi: per questo motivo, si è costretti a sospendere temporaneamente le entrate, fatta eccezione per i soli casi di reale urgenza sanitaria, che verranno gestiti direttamente tramite cliniche veterinarie.

Oltre ai cuccioli, molti anche i gatti adulti presenti, che aspettano una seconda possibilità. In totale, i gatti ospitati sono più di 120.

Il fenomeno si ripete ogni anno con l’aumento degli abbandoni e delle nascite non controllate. I volontari della struttura rinnovano quindi l’appello alla cittadinanza: adottare, ma anche sterilizzare, è fondamentale per limitare un problema che rischia di mettere in crisi il sistema di accoglienza e tutela degli animali. Dall’inizio dell’anno, si sono già registrati 228 ingressi e 101 adozioni, segno di un flusso costante che non accenna a fermarsi.

Chi desidera accogliere un micio può recarsi in struttura nei fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, oppure dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. I gattini vengono affidati a partire dai 60 giorni di età, già spulciati, vaccinati, dotati di microchip e abituati alla lettiera. È possibile compilare un modulo direttamente sul posto o contattare Caterina al numero 3496700206.