L’incendio si è sprigionato da un automezzo privato nel parcheggio sotterraneo, al vaglio delle Forze dell’Ordine le cause. 15 persone sono state portate all’ospedale di Baggiovara per intossicazione da fumo. Dei 14 appartamenti, 5 non sono stati danneggiati. L’amministrazione comunale di Formigine sta lavorando per garantire alloggio temporaneo alle altre 9 famiglie.