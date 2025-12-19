Fuori Modena: fine settimana di eventi in provincia

A San Felice sul Panaro

Il fine settimana che precede le festività natalizie porta nel Modenese un fitto calendario di iniziative diffuse tra San Felice sul Panaro, Bomporto, Castelfranco Emilia, Formigine e Carpi. Sfilate di trattori illuminati, mercatini, spettacoli per famiglie, concerti e tradizioni locali animeranno piazze e centri storici da venerdì 19 a martedì 23 dicembre, offrendo occasioni di festa per residenti e visitatori. Mercatini di natale e presepi sono diffusi praticamente in tutti i centri anche se è Camposanto a regalare qualcosa di veramente speciale. Sono circa 40 i presepi realizzati da cittadini in case private ma visibili dal suolo pubblico e visitabili in un percorso dedicatoIl Natale entra nel vivo con tre giornate di appuntamenti. Venerdì 19 dicembre, alle 17.30, il centro storico ospita la sfilata dei trattori addobbati “Al più bel mutor ad Nadal”, accompagnata da gnocchi fritti, torte da passeggio, vin brulè e la musica di Dj Matteo. Il giorno successivo, sabato 20 dicembre, via Ferraresi si anima dalle 15.30 con il truccabimbi, mentre alle 17.30 torna la sfilata dei trattori, affiancata dalle tradizionali proposte gastronomiche e dall’intrattenimento musicale.Domenica 21 dicembre il centro si trasforma nel Villaggio degli Elfi già dalle 7.30, con la slitta di Babbo Natale attiva dalle 10 e il mercatino per tutta la giornata.Alle 15 il Palaround ospita la grande Tombola di Natale, mentre alle 17.30 è prevista la sfilata conclusiva dei trattori illuminati. La giornata si chiude alle 19.30 con la cena aperta a tutti all’asilo di Rivara, durante la quale verranno premiati i vincitori del concorso. L’ultimo appuntamento del ciclo natalizio è fissato per domenica 4 gennaio 2026, con la Tombola della Befana al Palaround.BomportoSabato Villaggio di Babbo Natale e spettacoli. La giornata si apre con il Karaoke natalizio e la Caccia al tesoro di Natale tra le vie del centro. Spazio anche alla lettura per bambini con iniziative al Centro per le Famiglie e in Biblioteca Leontine. Nel pomeriggio e in serata inaugurazioni artistiche, lo scambio di auguri a Palazzo Ducale con concerto natalizio, spettacoli per famiglie e grandi appuntamenti musicali: dal gospel internazionale al Teatro Carani fino al concerto serale nel Duomo di San Giorgio.Domenica, Natale diffuso tra centro, teatro e ospedale. Il Villaggio di Babbo Natale torna protagonista con animazioni e performance per bambini.Nel pomeriggio il Viale degli auguri al Teatro Carani unisce musica, fiabe e momenti di condivisione.A seguire, il concerto gospel itinerante per le vie del centro storico e, in serata, il tradizionale appuntamento di Natale in Ospedale, tra musica e solidarietà, con raccolta fondi a favore della pediatria e di progetti benefici.la giornata di sabato 20 dicembre sarà interamente dedicata alla comunità. La mattinata si apre alle 10.30 alla Biblioteca J.R.R. Tolkien con la lettura musicata “Babbo Natale ti ha scritto una lettera”, rivolta ai bambini dai 5 agli 8 anni. Nel pomeriggio, alle 15, Piazzetta del Pozzo diventa il cuore della festa con il Canto di Natale dei bambini delle scuole Marco Polo e Arcobaleno. Subito dopo, alle 15.30, la stessa piazzetta ospita il Christmas Party, con giochi, buffet, premiazioni e la presenza di Babbo Natale. La giornata si conclude alle 21 nella palestra parrocchiale con il musical “Un viaggio nei Promessi: un amore da ritrovare”, messo in scena dal Gruppo Giovani.Prosegue la rassegna natalizia che anima il centro storico e le frazioni. Sabato 20 dicembre Piazza Garibaldi accoglie lo Spettacolo di Bolle di Alekos alle 11 e alle 15.30, mentre alle 17.30, a Manzolino, è in programma la tradizionale Sfilata di Natale dei Trattori, una festa itinerante molto attesa.Domenica 21 dicembre, alle 11, sempre in Piazza Garibaldi, si terrà il Brindisi del Tortellino, iniziativa che quest’anno sarà anche occasione per donare un massaggiatore cardiaco al 118.Il fine settimana del 20 e 21 dicembre segna l’ultimo appuntamento prima delle festività. Sabato il centro storico ospita la slitta di Babbo Natale dalle 10 alle 19, mentre alle 16 il Castello propone il laboratorio creativo “Elfi per un giorno”. In serata, alle 21, l’Auditorium Spira mirabilis accoglie il concerto degli auguri con il Coro della Beata Vergine Assunta.Domenica 21 dicembre è il giorno più atteso: alle 10.30 Babbo Natale scenderà dalla torre del Castello, evento simbolo della città. Dalle 10 alle 18 via San Francesco ospita i Babbi Natale del Club Motori di Modena, con auto d’epoca e distribuzione di giocattoli. Alle 11 è prevista la visita guidata “Dalle cime delle torri alle botti del balsamico”, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, la piazza si riempie della musica della Jingle Band La Bandessa. La giornata si chiude alle 21 con un nuovo concerto del Coro nella chiesa di Casinalbo.A Carpi il programma si estende dal 20 al 23 dicembre. Sabato 20 dicembre, alle 16, il centro storico ospita la performance itinerante “Ghost of Christmas”, mentre alle 21 la chiesa di San Bernardino Realino accoglie il concerto “A holly jolly Christmas” con i cori La Fonte e Armonico Ensemble. Domenica 21 dicembre la città si anima con il mercato straordinario, i campanellini dei folletti alla Casa di Babbo Natale e la marching street band dei Babbi Natale.Lunedì 22 dicembre è dedicato alle ultime letterine all’Ufficio postale di Babbo Natale e allo spettacolo Radio Elph dal pronao del Teatro Comunale. Martedì 23 dicembre il programma prenatalizio si chiude con i campanellini dei folletti e “L’arrivo del Grinch”.