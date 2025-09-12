Lavori ai ponti Fosso Grosso e Rio Mocogno: senso unico alternato a Lama

A Lama Mocogno, lungo la strada provinciale 28, partiranno martedì 16 settembre i lavori di rinforzo strutturale al ponte sul Rio Mocogno, per il consolidamento dell’impalcato con l’applicazione di fibre di carbonio. Per consentire l’esecuzione dei lavori, che sono eseguiti dalla ditta Pro Service Srl di Modena per un importo complessivo di 300mila euro, è necessario istituire un senso unico alternato per tutta la durata dei lavori, che si concluderanno a febbraio 2026.

Sempre lungo la strada provinciale 28, da lunedì 15 settembre saranno eseguite opere di finitura all’intervento sul Ponte Fosso Grosso, sul quale è in corso il secondo stralcio dell’intervento di manutenzione straordinaria e rinforzo strutturale della struttura che aveva comportato, la chiusura della strada dal 18 agosto al 21 agosto.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà istituito un senso unico alternato fino al 2 novembre, che coinciderà con la conclusione definitiva dell’intervento.

Il ponte è ad una sola campata lunga circa otto metri ed è costituito da un impalcato in calcestruzzo armato formato da cinque travi portanti sormontate da una soletta in calcestruzzo di 14 centimetri. La larghezza complessiva del ponte è di circa sei metri, mentre la larghezza della carreggiata esistente è di circa 5,34 metri.

I lavori fanno parte del piano di attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture, avviato nel 2018 a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova che ha riguardato i 168 ponti della Provincia di Modena.

