Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Da ieri sono all’opera i tecnici incaricati di smontare la gru del cantiere in piazza. Un traguardo importante verso il pieno recupero dello stabile, al cui interno i lavori sono in avanzato stato di realizzazione. La rimozione della gru, che per anni ha presidiato la più importante piazza di Mirandola, rappresenta un tangibile e importante segno di avvicinamento alla normalità della città di Mirandola dopo le ferite inferte dal terremoto. Tolta la gru, si libererà gran parte dell’area di cantiere allestita attorno alla sede storica del Comune e piazza Costituente potrà tornare ad essere quasi totalmente frequentabile.
Il cantiere della ricostruzioneFu consegnato il 9 Novembre 2020 alle due aziende costituenti il R.T.I. aggiudicatario: “AEC Costruzioni s.r.l.”, di Mirandola e “Alchimia Laboratorio di restauro” di Cavezzo. Imprese che sono state affiancate da un nutrito pool di tecnici – che hanno seguito l’esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato, coordinato dall’Ing. Corrado Faglioni di Enerplan srl – a partire da quelli del servizio LL.PP. del Comune di Mirandola: il caposervizio Geom. Aurelio Borsari, il R.U.P. Arch. Michela Di Leva e l’assistente al R.U.P.
Il palazzoUbicato in piazza della Costituente al civico n°1, il Palazzo Municipale, noto anche come “Loggia dei Pico”, fu commissionato da Giovanni Francesco I dei Pico a decorrere dal 1468 e terminato dai suoi successori. Costituisce la 'quinta' urbana di piazza Costituente ed ha sempre rappresentato il fulcro della vita cittadina in quanto sede comunale.
“Dopo una bellissima serata in piazza con i Buskers, lo smontaggio della gru nel cantiere di ricostruzione del Palazzo municipale è di certo un’altra importante notizia per il nostro centro storico. Un altro passo avanti verso la restituzione alla Piazza e a tutta la comunità di uno dei simboli dell’identità e della storia dei Mirandolesi – commenta il Sindaco Letizia Budri -