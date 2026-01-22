Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mirandola, è morto a 84 anni Giuseppe Franciosi

Ino dei punti di riferimento per il settore delle concessionarie automobilistiche

Lutto a Mirandola per la morte a 84 anni di Giuseppe Franciosi, storico imprenditore e titolare del gruppo di concessionarie Franciosi.

'Con la sua attività imprenditoriale, Giuseppe Franciosi ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento per il tessuto economico locale, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del territorio e lasciando un segno riconosciuto nel mondo dell’impresa mirandolese - spiega il Comune di Mirandola -. Il sindaco e l’Amministrazione comunale si uniscono al dolore della famiglia, dei collaboratori e di quanti lo hanno conosciuto e stimato, esprimendo le più sentite condoglianze'.

I funerali si sono svolti questa mattina nel Duomo di Mirandola. Giuseppe Franciosi lascia la moglie Teresa, la figlia Osanna, il genero Marco, i nipoti Mattia e Serena, i fratelli Fernando, Marta, Primo, Rino, Teodolinda, Giuliana, Tatiana e Clelio con le rispettive famiglie.

'Insieme ai suoi fratelli e alle sue sorelle sono stati tra gli imprenditori più legati alla nostra associazione. Hanno saputo trasformare un’autofficina in un brand riconosciuto a livello regionale e a renderlo uno dei punti di riferimento per il settore delle concessionarie automobilistiche. La scomparsa di Giuseppe Franciosi lascia un grande vuoto in tutti noi'. Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato, commenta con queste parole la triste scomparsa di Franciosi. La concessionaria Franciosi oggi conta oltre 100 dipendenti complessivamente tra le cinque sedi distribuite nel territorio regionale, ma tutto è partito da un’autofficina a Mirandola.

