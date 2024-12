Mirandola, polizia locale: in pensione l'assistente capo Bedendi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 2014 ha assunto il ruolo di referente per l’educazione stradale e la legalità, collaborando proficuamente con la Polizia Locale di Bologna. Nel 2022, dopo l'uscita di Mirandola dall'Unione, è entrato a far parte del Comune di Mirandola, continuando a occuparsi di infortunistica stradale e educazione stradale.

Oltre ai suoi incarichi operativi, Giulio Bedendi ha ricoperto per diversi mandati il ruolo di rappresentante sindacale, partecipando a importanti trattative, tra cui la creazione, nel 2010, del Corpo Unico di Polizia Locale e l’uscita di Mirandola da tale corpo nel 2021. 'Un sincero e caloroso ringraziamento a Giulio Bedendi per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrata in tutti questi anni di servizio alla comunità - scrive l'amministrazione comunale -. Contestualmente diamo il “benvenuto” al nuovo agente Andrea Cuccu. Nato il 15 marzo 1988 a Oristano in Sardegna, ha intrapreso il suo percorso di studi presso l'Istituto commerciale Igea, proseguendo poi con la laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali. Attualmente, è laureando magistrale in Management Aziendale e sta vivendo la sua prima esperienza nella pubblica amministrazione'.