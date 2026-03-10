Mirandola, sospeso laboratorio tessile: 11 lavoratori in nero su 12, denunciato un cinese 56enne

Ieri, il Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, su indicazioni e con il supporto delle Stazioni di San Martino in Spino e Mirandola, ha denunciato un cittadino 56enne cinese, residente nel mantovano, amministratore unico di una ditta di confezioni tessili operante nella frazione di San Martino in Spino.

Nel corso dell’ispezione sono state accertate numerose violazioni n materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l’assenza del medico competente, l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la mancata valutazione dei rischi e redazione del DVR, l’assenza di formazione obbligatoria, la carenza di mezzi antincendio, la mancata predisposizione del piano di emergenza e l’assenza della cassetta di primo soccorso.

Riscontrate inoltre irregolarità igienico-sanitarie nei locali adibiti a ristoro e la mancata pulizia di impianti e attrezzature.

I carabinieri hanno inoltre contestato l’installazione di un impianto di videosorveglianza idoneo al controllo a distanza dei lavoratori, privo della necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Alla luce della gravità delle violazioni e dell’impiego di 11 lavoratori “in nero” su 12 presenti (pari al 91,67%), tutti cittadini cinesi regolarmente soggiornanti, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività con sanzioni amministrative per 55.900 euro e ammende per 29.794,50 euro.