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Palagano: per lavori dal 24 agosto chiusa la SP28

Palagano: per lavori dal 24 agosto chiusa la SP28

Il cantiere aprirà sulla struttura del ponte fosso Piana di Bernardella

1 minuto di lettura

Chiuderà al transito da lunedì 24 agosto il ponte sul fosso Piana di Bernardella, situato lungo la strada provinciale 28 di Palagano (al chilometro 11+801), nel territorio comunale di Palagano.

La sospensione della circolazione si renderà necessaria fino a domenica 20 settembre per consentire la realizzazione di una fase di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della struttura.

L’intervento è realizzato dall’impresa affidataria Stradedil srl, che ha avviato le operazioni di cantiere lo scorso 29 giugno.

Per il presidente della Provincia e sindaco di Palagano Fabio Braglia «la scelta delle date della chiusura, che comunque è necessaria all’esecuzione dell’intervento, è frutto di una pianificazione concertata per ridurre l'impatto sulla comunità locale ed è stata volutamente posticipata alla fine di agosto (inizialmente era prevista per luglio) proprio per limitare i disagi ai territori montani e non penalizzare le attività economiche nel pieno della stagione turistica estiva. L’obiettivo è quello di riuscire a riaprire la strada entro l’inizio dell’anno scolastico del 15 settembre ed auspichiamo che, compatibilmente con le condizioni climatiche, le lavorazioni possano concludersi per quella data».

La sospensione totale della viabilità sul viadotto è indispensabile per permettere ai tecnici di eseguire la perforazione e la posa di micropali in corrispondenza delle due spalle del ponte, oltre alla successiva ricostruzione della soletta dell'impalcato stradale e trattandosi di lavorazioni complesse, non possono essere eseguite in presenza di traffico veicolare.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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