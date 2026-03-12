Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Presidio Gambro-Vantive: De Pascale e i sindaci della Bassa oggi a sostegno dei lavoratori

Presidio Gambro-Vantive: De Pascale e i sindaci della Bassa oggi a sostegno dei lavoratori

'Scongiurare questa crisi significa dare speranza alle lavoratrici e ai lavoratori di un’azienda che rappresenta un’eccellenza nazionale'

2 minuti di lettura

Anche la Provincia di Modena ha partecipato oggi alla mobilitazione promossa dai sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e delle Rsu della Gambro-Vantive di Medolla, rispetto alla scelta di vendere lo stabilimento di proprietà del fondo americano Carlyle, mettendo a rischio gli oltre 500 operatori e dipendenti e senza garanzie sul futuro dello stabilimento, che si occupa della produzione di dispositivi per la dialisi renale.

Al presidio ha partecipato anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, l’assessore regionale al lavoro Giovanni Paglia e numerosi amministratori locali.

Per la Provincia di Modena era presente il consigliere Lorenzo Calzolari, che ha sottolineato 'la necessità di tutelare il lavoro di oltre 500 famiglie assicurando un futuro certo non solo dal punto di vista professionale, ma anche sociale, perché la crescita di un territorio può avvenire solo se i diritti sono garantiti e assicurati'.

Per il presidente della Provincia Fabio Braglia 'Scongiurare questa crisi significa dare speranza alle lavoratrici e ai lavoratori di un’azienda che rappresenta un’eccellenza nazionale e mondiale nel campo biomedicale. Il prossimo 23 Marzo si terrà il tavolo nazionale di crisi al Ministero dell’industria del made in Italy e occorre che vi sia un’azione forte e decisa da parte del Governo per

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
la tutela e la salvaguardia occupazionale che sappia anche preservare un distretto, quello del settore biomedicale della bassa modenese, che proprio con Gambro è nato negli anni sessanta e che rischia un depauperamento pericoloso per l’intera comunità locale. Come Provincia di Modena metteremo in campo ogni azione che possa favorire una risoluzione positiva della crisi, per il bene delle tante famiglie coinvolte e di tutto il territorio'.

Il confronto con le istituzioni è proseguito nella sala consiliare del Comune di Medolla, alla presenza delle rappresentanze sindacali, dei lavoratori e degli amministratori, rinnovando l’impegno per arrivare ad una risoluzione della vertenza.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Servono controlli indipendenti sulla discarica di Villafranca': il comitato rilancia l’allarme nel sito di Medolla

'Servono controlli indipendenti sulla discarica di Villafranca': il comitato rilancia l’allarme nel sito di Medolla

Medolla, vertenza Gambro: domani il presidente De Pascale davanti ai cancelli

Medolla, vertenza Gambro: domani il presidente De Pascale davanti ai cancelli

Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

Promozione, sabato il big match Sanmichelese-Medolla San Felice

Medolla, vertenza Gambro: convocato per il 23 marzo un tavolo di confronto al Ministero

Medolla, vertenza Gambro: convocato per il 23 marzo un tavolo di confronto al Ministero

'Seta, Pd e opposizioni sostengano Mezzetti per resistere alle imposizioni della Regione'

'Seta, Pd e opposizioni sostengano Mezzetti per resistere alle imposizioni della Regione'

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Promozione: il Medolla San Felice festeggia al 93' e allunga il vetta. Tutti i tabellini

Articoli più Letti Annuncio shock per la Gambro: la proprietà vuole vendere

Annuncio shock per la Gambro: la proprietà vuole vendere

Premio di risultato Ferrari, la Cgil: 'Ma a che prezzo?

Premio di risultato Ferrari, la Cgil: 'Ma a che prezzo?

Vantive assicura: 'Il sito di Medolla continua a operare regolarmente'

Vantive assicura: 'Il sito di Medolla continua a operare regolarmente'

Gasolio a 2,10 euro, autotrasporto sotto pressione. Franchini, Ruote Libere: ‘Rincari delle merci non dipendono dai camionisti’

Gasolio a 2,10 euro, autotrasporto sotto pressione. Franchini, Ruote Libere: ‘Rincari delle merci non dipendono dai camionisti’

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Aliante, arriva l'attestato per l’inclusività lavorativa delle persone disabili

Aliante, arriva l'attestato per l’inclusività lavorativa delle persone disabili

Carburanti, Franchini: 'Petrolio crolla ma gasolio resta alto. Speculazione fuori controllo e il Governo rinvia'

Carburanti, Franchini: 'Petrolio crolla ma gasolio resta alto. Speculazione fuori controllo e il Governo rinvia'

Dal volontariato d'impresa alla partnership sociale: grandi aziende incontrano l'associazione Porta Aperta

Dal volontariato d'impresa alla partnership sociale: grandi aziende incontrano l'associazione Porta Aperta

Continua a Modena la folle corsa del diesel: il 41% ha raggiunto o superato i 2 euro

Continua a Modena la folle corsa del diesel: il 41% ha raggiunto o superato i 2 euro