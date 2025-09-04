Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sisma di magnitudo 3 all'Abetone avvertito sull'Appennino modenese

Terremoto nei comuni dell'alto Frignano alle 15:25 di oggi

Terremoto nei comuni dell'alto Frignano alle 15:25 di oggi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito infatti l'Appennino tosco-emiliano con epicentro vicino all'Abetone a una profondità di 13 chilometri. Il sisma è stato avvertito in buona parte della montagna modenese, ma non si segnalano danni a persone o cose.
