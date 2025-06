Terre d'Argine, multati 80 automobilisti nel fine settimana

La Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine ha effettuato, lo scorso weekend, un servizio straordinario di controllo notturno alla circolazione stradale, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e garantire la sicurezza degli utenti della strada.Durante l’attività sono stati fermati oltre 80 conducenti e sono state accertate diverse violazioni. Tra queste, un caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,70 g/l: per il conducente è stata applicata una sanzione amministrativa di 543 euro ed è scattato il ritiro della patente di guida.Sono state inoltre rilevate infrazioni legate al sorpasso di veicoli irregolare, alla mancanza di revisione del veicolo, al mancato uso delle cinture di sicurezza e alla mancata esibizione dei documenti di guida.Durante i controlli, è stato sanzionato anche un autotrasportatore che circolava senza aver inserito la carta tachigrafica, rendendo impossibile la registrazione dei tempi di guida e di riposo. Per lui è stata elevata una sanzione di 849 euro e disposta la sospensione della patente.Anche nei giorni precedenti, nel corso di altre attività di controllo stradale, sono stati accertati due episodi di guida in stato di ebbrezza particolarmente gravi.Il primo è avvenuto a Carpi, dove un conducente è stato fermato nei pressi del centro cittadino con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il secondo a Soliera, dove, in seguito a un sinistro stradale, è stato rilevato un tasso superiore a 1 g/l. In entrambi i casi sono scattati il ritiro immediato della patente e il deferimento alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza con rilevanza penale.'I controlli stradali - conclude l'assessore alla sicurezza dell'Unione, Caterina Bagni - rappresentano un’attività fondamentale per la prevenzione, la tutela della legalità e la protezione di chi ogni giorno utilizza le nostre strade. Per questo ringraziamo la Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine per l'importante lavoro'.