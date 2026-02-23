Vede i Carabinieri e getta cocaina in un cortile: arrestato 18 enne

Aveva con sé 26,9 grammi di cocaina, divisa in 22 dosi pronte per lo spaccio. Il giovane, cittadino tunisino classe 2007, stava circolando in una zona residenziale di Soliera, sul suo monopattino elettrico. Si trovava nei pressi della propria abitazione quando alla vista dell'auto dei Carabinieri della locale stazione impegnati in attività di controllo, ha accelerato, tentando di disfarsi di due piccoli involucri in cellophane lanciandoli nel cortile di un’abitazione adiacente.

Il gesto non è sfuggito ai militari che hanno immediatamente recuperato i due pacchetti al cui interno è stata rinvenuta cocaina per un peso lordo di 26,90 grammi, già suddivisa in 22 dosi termosaldate, un quantitativo compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio. Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Procura della Repubblica di Modena, informata dai Carabinieri di Soliera, ha disposto per il giovane l’immediata liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. c.p.p.

'L’episodio - scrive il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - si inserisce nell’attività quotidiana di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti svolta dall’Arma sul territorio, un impegno costante che continua a garantire sicurezza e presenza nelle comunità locali.



