‘Vigili Mirandola, ecco quanto costa il cane Thor, era necessario?’

Thor la Regione Emilia Romagna ha erogato finanziamenti con un “Bando per corpi e servizi di Polizia Locale”.Comuni grandi e piccoli hanno presentato progetti per migliorare il servizio di polizia locale, molti progetti sono legati a rischio inondazioni, emergenze, servizio di informazione e relazione con il pubblico. Molte le Unioni di Comuni’. A parlare è il consigliere di opposizione Giorgio Siena.

Mirandola riceverà un contributo di 47.025,00 euro pari al 85,5% di spesa di investimento di 68.231,60 euro e un ulteriore contributo di 14.400 pari al 90% di una spesa corrente di 16.000 euro - continua Siena -. L’agente ci dice che Thor costerà poi solo la razione giornaliera di crocchette.

Mica vero. L’agente Thor a 4 zampe avrà certamente un agente 24 e una agente 23 (bipedi) come accompagnatore e sostituto. Fate voi il conto.

Il punto è questo: fatto salvo il valore del servizio, può un comune non molto grande, reso più piccolo e isolato dalla giunta di centro destra, permettersi un’unità cinofila quando moltissimi comuni più grandi non l’hanno o si rivolgono, per esempio, tramite convenzione al Nucleo Cinofilo Regionale (comune di Forlì)?’

‘Il Comune di Verona, uno dei crocevia del traffico di droga al nord, ha aggiunto di recente un terzo cane con i primi due in servizio.

Penso che una unità cinofila, ora che c’è, dovrebbe essere gestita in area vasta da Mirandola a Carpi, almeno, per giustificare la spesa ma anche per proteggere un'area territoriale. Altrimenti il costo grava su Mirandola e il livello di protezione è minimo’ - chiude Siena.