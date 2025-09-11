Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, nuovo sospetto caso di arbovirosi in zona Brodano: disinfestazioni

L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio

Già da questa sera (alle 22 di giovedì 11 settembre) inizieranno i trattamenti disinfestanti, previsti dalla Regione, per un sospetto caso di arbovirosi (malattie trasmesse dalle zanzare) verificatosi a Vignola, nella zona di Brodano.
La segnalazione è arrivata al Comune dall’Ausl: si tratta per il momento solo di un caso sospetto e non ancora accertato, ma nell’attesa di ulteriori verifiche, come prescritto dalla legge, gli uffici comunali hanno attivato le azioni previste in questi casi: ovvero trattamenti adulticidi effettuati alle prime luci dell’alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi; trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private; e contestuale ripetizione del trattamento larvicida nei tombini pubblici.
L’area interessata dall’intervento di disinfestazione è quella compresa in un raggio di 100 metri dal punto dove si è manifestato il caso di sospetto contagio, che comprende sei vie e le proprietà private che si affacciano sulle stesse e nello specifico:
Via Bruni – dall’incrocio con Via Modenese al civico n. 129 (ambo i lati);
Via Modenese – dal civico n. 1229 all’incrocio con Via B. Croce (ambo i lati);
Via Brodano – civico 2ant.
Via Petrarca – dall’incrocio con Via N. Bruni al civico n. 227 (ambo i lati);
Via Croce – dall’incrocio con Via Modenese per intero lato sinistro;
Via Pirandello – dall’incrocio con Via N.
Bruni al civico n. 40 (ambo i lati);
I trattamenti verranno eseguiti dalle ore 22.00 di giovedì 11 settembre, di venerdì 12 e sabato 13 settembre, nelle aree private. All’alba, invece, nei giorni 12, 13 e 14 settembre verranno eseguiti quelli nelle aree pubbliche. In caso di pioggia, le attività verranno interrotte.
'Si raccomanda a chi abita nelle zone interessate di chiudere le finestre anche durante le ore notturne. Le precauzioni da adottare: durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; non azionare i condizionatori per le 8 ore successive all’intervento; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica; prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico. Infine, una volta eseguiti i trattamenti, si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; procedere, con uso di guanti, alla pulizia di mobili, suppellettili e
giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone' - fa sapere il Comune.
