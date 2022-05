Guerra Ucraina: Finlandia verso adesione Nato, Svezia decide lunedì

Il presidente finlandese, Sauli Niinisto, e la premier, Sanna Marin (), annunciano il loro sostegno all’adesione del Paese alla Nato. 'La Finlandia deve presentare domanda di adesione alla Nato con urgenza', hanno affermato i due rappresentanti istituzionali in una nota congiunta come riferisce Agenzia Nova.'Durante la primavera si è svolta un’importante discussione sulla possibile adesione della Finlandia alla Nato. È stato necessario del tempo per la formazione di una posizione interna sia in Parlamento che nella società nel suo insieme. È stato necessario del tempo per stretti contatti internazionali sia con la Nato che con i suoi Paesi membri, nonché con la Svezia. Abbiamo voluto dare al dibattito lo spazio di cui aveva bisogno', si legge nella nota. 'Ora che si avvicina il momento del processo decisionale, esprimiamo anche le nostre posizioni comuni per informare i gruppi e partiti parlamentari.A confermare il percorso di avvicinamento è stato il ministro degli Esteri finlandese Haavisto Pekka durante un’audizione al Parlamento europeo di Bruxelles. 'La Finlandia vuole aumentare la propria sicurezza e la propria stabilità attraverso l’ingresso nella Nato. Come hanno detto il nostro presidente e la nostra prima ministra, vogliamo continuare nel nostro processo di adesione all’Alleanza atlantica. Ad aprile nel Parlamento finlandese è stato presentato e approvato un report in merito al cambiamento del sistema di sicurezza nazionale. Questo lavoro sarà completato nei prossimi giorni. Siamo convinti che porteremo valori aggiunti alla Nato, come un grande spirito democratico e una grande forza di difesa, come richiesto dall’Alleanza'.La Svezia invece deciderà di presentare la domanda di adesione alla Nato in una riunione straordinaria del governo prevista lunedì prossimo. La notizia, riportata da “Expressen“, è stata poi confermata da fonti di alto livello del quotidiano “Aftonbladet“. Nei prossimi giorni ci saranno diversi passi decisivi per l’adesione della Svezia alla Nato, secondo le fonti. Domani il gruppo di analisi, che comprende tutti i partiti con rappresentanza parlamentare, presenterà la sua relazione. Secondo le informazioni di “Aftonbladet”, il rapporto non conterrà alcun chiaro messaggio sull’adesione ma invierà un chiaro segnale su come dovrebbe agire la Svezia. Domenica, il consiglio del partito dei socialdemocratici prenderà una decisione sulla questione. L’incontro si terrà a Stoccolma domenica pomeriggio. Il giorno successivo, lunedì, si terrà un dibattito speciale in relazione alla relazione del gruppo di analisi al Riksdag, il Parlamento nazionale svedese.