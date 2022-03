Ha ragione Ichino. 'Putin ha già perso'

Ho letto e condiviso molte delle osservazioni espresse dallo storico e commentatore politico Pietro Ichino, docente universitario, sulla aggressione russa dell'Ucraina, che riporto nei suoi passi salienti, a partire dalla sua prima considerazione: “Nell'Europa odierna l'egemonia non si ottiene più con i carri armati”.Sembra una affermazione ovvia e scontata visto che continuiamo a ripetere che il Vecchio Continente è in pace da un'ottantina d'anni, ma non lo è e infatti Ichino la spiega così: “Il capo del Cremlino ha certificato la grave debolezza politica e culturale del suo Paese nel momento in cui ha mostrato i muscoli per impedire una possibile adesione dell'Ucraina alla Alleanza atlantica”.Poi Piero Ichino allarga il suo ragionamento aggiungendo che “il capo del Cremlino è preda di una pericolosa frustrazione per la perdita della egemonia russa su quelli che erano stati considerati per anni paesi 'satelliti' fino al 1989, prima del crollo del Muro di Berlino e quindi del Comunismo, ovvero Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Ungheria, tutti paesi che appena hanno potuto si sono rivolti spontaneamente all'Occidente con una vera e propria debacle geo-politica in conseguenza di una migliore condizione di vita e di lavoro nei sistemi democratici dell'Occidente rispetto al sistema sovietico. E ora il 'novello' zar paga questa frustrazione con una ulteriore sconfitta cui andrà incontro nella prova di forza tentata in Ucraina”.La Resistenza di quel popolo alla invasione dei militari russi ha sorpreso tutti, forse lo stesso dittatore russo, che non si aspettava una reazione cosi vasta, decisa e dignotosa da parte di un popolo che è sceso in trincea per difendere la sua autonomia e la sua indipendenza dopo anni di vassallaggio politico e militare agli ordini dell'Urss e costrettovi dal Patto di Varsavia.In questa sua impietosa disamina sull'uomo-solo che comanda al Cremlino, Ichino non è solo perchè altri uomini di cultura, storici, scrittori, giornalisti, hanno ricordato in questi giorni le origini 'politiche' di Putin che non depongono certamente a suo favore. Egli infatti esce dalla scuola di partito del Pcus fino a diventare ufficiale del Kgb, la polizia segreta di Mosca e ufficiale di collegamento con la Stasi, la polizia politica della Germania dell'Est. Di qui l'ineluttabilità di decisioni totalitarie come quella della invasione dell'Ucraina, del tutto immotivata, un vera e proprio attentato alla democrazia di un Paese indipendente, un attacco inaccettabile ai valori morali che stanno alla base della convivenza civile. E che col suo gesto insensato ha rafforzato sempre più l'unione tra gli Stati europei, l'Unione politica, la Nato e rinsaldato i vincoli di amicizia con gli Stati Uniti. Una strategia che si sta dimostrando un vero e proprio disastro sul campo ma anche come immagine sua e del suo Paese.