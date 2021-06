18enne gravissima dopo Astrazeneca, Toti: 'Ogni medicina può avere ritorno negativo'

'Si sta cercando di capire cosa possa essere successo e quali connessioni dirette ci siano col vaccino. Mi pare che la ragazza abbia preso anche altri farmaci che possono aver interagito in modo assai negativo con questa tipologia di vaccino, però mi sembra prematura ogni considerazione'. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, commentando a 'Che giorno è' su Radio 1 il caso della 18enne ricoverata in gravissime condizioni al policlinico San Martino di Genova per una trombosi del seno cavernoso con annessa emorragia cerebrale insorta 13 giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino AstraZeneca. 'Ovviamente Aifa sta lavorando insieme a noi con la farmacovigilanza, speriamo e preghiamo tutti che la ragazza ce la faccia e dall'altra parte speriamo di comprendere cosa sia esattamente successo', ha aggiunto Toti.'La Gran Bretagna ha vaccinato l'intero Paese con AstraZeneca, giovani compresi, con dati negativi nell'atteso per gli statistici. Anche noi siamo all'interno di un range considerato scientificamente qualcosa di atteso da un punto di vista dell'uso dei vaccini. Ogni vaccino, ogni medicina se usata su grandissimi numeri di popolazione può avere un ritorno negativo', ha aggiunto Toti.Alcuni giorni fa 24 medici vaccinatori liguri avevano pubblicato una lettera-appello chiedendo di sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca e Johnson & Johnson per i giovani. 'AstraZeneca noi lo stiamo usando così come ci è stato detto di usarlo da Aifa, ministero e struttura commissariale, ovvero su base solamente volontaria - ha replicato il governatore ligure -. Chi non lo accetta usa Pfizer e Moderna. Purtroppo i casi negativi e drammatici sono nell'ordine dei sintomi negativi che quasi tutti i farmaci danno', ha concluso.Intanto sono stabili nella loro gravità le condizioni della diciottenne. Ieri la ragazza era stata sottoposta a un intervento di neuroradiologia interventistica per rimuovere meccanicamente il trombo e successivamente era intervenuta l'equipe neurochirurgica per un intervento volto a detendere la pressione intracranica derivante dall'emorragia.