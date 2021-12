A Cartabianca, rissa tra Scanzi e Contri. Bonaccini dà ragione a Scanzi

'Hai i neuroni di un cercopiteco'. 'Sei un cretino'. E' scoppiata stasera la lite tra Alberto Contri e Andrea Scanzi nello studio di Cartabianca. Si discute di covid e vaccini e Bianca Berlinguer perde le redini del dibattito. 'Alberto Contri è l’emblema del cattivo maestro in questa fase storica. Non sa nulla di scienza, né di cosa stia parlando. A 77 anni ha scoperto che esiste il web e pensa che lì ci sia la verità' - attacca Scanzi davanti al ragionamento di Alberto Contri, ex membro del cda Rai. 'Questa non è una pandemia, ma una sindemia - aveva detto Contri prima di abbandonare lo studio -. Una patologia che prende soprattutto gli anziani. Non mi fido di questo tipo di vaccino, aspetto quello proteico'.In collegamento anche il presidente della Regione Bonaccini il quale ingaggia una discussione col giornalista della Verità Fabio Dragoni.'Semplicemente ha ragione Scanzi. I medici che non si vaccinano? Oltre alla sospensione dello stipendio, dovrebbero essere aiutati a cambiare mestiere. Quando devi tutelare la salute degli altri, devi cominciare da coloro che devi curare e difendere - ha detto Bonaccini -. Vorrei portare con me in terapia intensiva chi parla a caso e non si è mai occupato dell’incubo che stiamo vivendo. Venite a parlare con chi ha perso i familiari'. Dal canto suo Dragoni ha sottolineato come durante una emergenza sanitaria appaia assurdo privarsi di medici, pur non vaccinati.