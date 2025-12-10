Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Accordo Ausl, la Cisl alla Cgil: 'Chi scappa non può portare via la palla'

'Per ottenere i fondi e prima ancora per fare la trattativa occorre firmare il prossimo contratto nazionale 2025-2027'

'Queste organizzazioni non hanno firmato il contratto nazionale 2022-2024 appena rinnovato. Siccome ora scopriamo che vogliono già impegnare risorse per il 2027 attraverso la letterina che hanno letto ad alta voce oggi, ricordiamo loro che per ottenere i fondi e prima ancora per fare la trattativa occorre firmare il prossimo contratto nazionale 2025-2027 che arriverà a breve sul tavolo nazionale delle organizzazioni'. Così Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp, contattato da La Pressa, replica immediatamente all'attacco della Cgil sull'accordo con Ausl di Modena.
'Come sempre in Aran. Ma Casamassima e Russo stiano sereni - chiude Ferrara - ci sarà chi tutelerà i lavoratori ancora una volta, portando soldi e tutele. Le regole sindacali sono semplici, tutto sommato: chi scappa non può portare via la palla'.

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Affittacamere: mercato fuori controllo tra abusi ed eccessi, ma in termini di legge

Ospedali Carpi e Mirandola, Altini (Ausl) alla Cisl: 'Stiamo lavorando per riportare standard adeguati'

Il 12 sciopero contro la finanziaria: per Cgil manovra ingiusta, ma sulla sanità critica anche l'Ausl

Ospedali di Mirandola e Carpi, la Cisl lancia allarme: 'Affondiamo tra politica e propaganda'

Modena, 16.900 badanti irregolari e 48mila anziani soli

