Addio canzoncine pro-vax: tra Bassetti e Crisanti volano gli stracci

E' finito il tempo dei coretti natalizi pro vax nel quale si erano esibiti tutti insieme ardentemente Crisanti, Bassetti e Pregliasco, ora tra i primi due illustri virologi volano gli stracci.A Non è l’arena su La7 Crisanti ha accusato Bassetti di fare 'dichiarazioni da analfabeta di epidemiologia' sul tema dei conteggio dei casi di Covid che per Bassetti sarebbero falsati.La risposta del direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova non si è fatta attendere. 'Mi hanno detto che Crisanti mi ha dato dell’analfabeta di epidemiologia perché ho suggerito di rendere più clinico e meno biologico il report giornaliero sui contagi. Lo prendo come un gran complimento.Insomma il buonismo natalizio con tanti di cori stonati è ormai un lontano ricordo.