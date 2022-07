Andrea Cangini lascia Forza Italia e aderisce al partito di Calenda

Il senatore bolognese Andrea Cangini ha lasciato Forza Italia per aderire al partito di Calenda.'All’Italia serve un politica realista, competente, coraggiosa: per questo, preso atto della demagogia dilagante, ho deciso di aderire ad Azione e aiutare Carlo Calenda a costruire un polo liberale che non si limiti a denunciare i problemi, ma sia anche capace di indicare soluzioni ragionevoli - afferma Cangini -. Saranno al mio, al nostro fianco Filippo Rossi della Buona Destra, amministratori locali e liste civiche. Gente seria. Gente con dei principi, con dei valori e con la voglia di mettersi in gioco per l’Italia'. La scelta di Cangini si inserisce nella fiducia votata a Draghi in dissenso al suo partito e si somma agli addii di Brunetta e Gelmini.