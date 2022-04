Anpi Modena riflette su Guerra Ucraina: 'Cessate il fuoco e negoziato'

'Lo scopo è di offrire una opportunità di approfondimento sulle molteplici questioni storiche, economiche, politiche e culturali che l’aggressione russa all’Ucraina mette in gioco. In particolare il conflitto interroga l’Unione Europea e i sistemi politici democratici circa il nuovo quadro planetario dove prendono spazio regimi che adottano modelli economici occidentali, ma non le loro declinazioni liberali - si legge in una nota -. Alla ferma condanna delle violenze e degli orrori della guerra di aggressione, ANPI ha accompagnato la piena solidarietà al popolo ucraino e l’appoggio a ogni pressione internazionale che porti al cessate il fuoco e al negoziato.Intervengono alla conferenza:, Ordinaria di Filosofia Politica all’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo), della Scuola Superiore di Sant’Anna, recentemente eletta Preside della Classe accademica di Scienze Sociali, che comprende i settori di Economia e Management, Giurisprudenza, Scienze Politiche, prima donna a ricoprire l’incarico. Ha pubblicato, tra l’altro, Teorie della pace. Teorie della guerra (Ets, 2005) , Integrazione e identità nella globalizzazione (Carocci, 2002). È autrice di vari saggi in italiano, inglese e tedesco e ha curato Interviste sull’Europa.è stato docente di Politica economica all’Università di Modena e Reggio Emilia. Profondo conoscitore di storia, economia e società del mondo sovietico e della Russia contemporanea è autore di numerosi saggi. Assiduo collaboratore di Limes e del quotidiano Domani, ha pubblicato La Russia Nuova (Ed. Mimesis, 2013).Coordina l’incontro(nella foto), presidente Anpi provinciale Modena.