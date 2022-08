Appello del poliziotto no green pass: 'Unitevi, fate ancora in tempo'

'Ce l'ho con Voi! Voi, amici, compagni, colleghi di viaggio con cui ho condiviso in maniera attiva la ricerca della realtà, della verità, della legalità, della giustizia e dell'informazione mancante. Ci siamo trovati e ritrovati nelle piazze, sui social, in privato, con tanti è nata una conoscenza, una amicizia.Quindi ce l'ho con Voi, perchè arrivati finalmente al dunque, dopo due anni di decisioni e imposizioni subite, agli antipodi costituzionali, pensavo che il fronte del legale e lecito dissenso formatosi fosse compatto, granitico, univoco, ineluttabile'.Così Enrico Orlandi, il poliziotto modenese con 31 anni di servizio che ha detto no al Green pass e per questo ha rinunciato per mesi a lavorare ( qui l'articolo ), lancia un profondo atto d'accusa nei confronti dei vari leader dei movimenti no green pass che stanno raccogliendo le firme in questi giorni.'Invece questo fronte si è sparpagliato, come si sparpagliano i giochi di un bambino sul pavimento dopo che li ha estratti dalla cesta per usarli, gli piacciono tutti, ma non può utilizzarli tutti insieme, ne dovrà necessariamente scegliere qualcuno e dedicarcisi in maniera univoca. Questo è accaduto, mi piacciono moltissimi di Voi, ma non posso dedicarmi come elettore a tutti, perchè non vi ritroverò, come vorrei e come vorrebbero molti, moltissimi, tutti insieme nella stessa cesta - continua Orlandi -. Per cui ce l'ho con Voi perchè costringerete chi, come me, stima, segue, rispetta, conosce tanti di Voi, a dover prendere una decisione che mai vorrebbe prendere. Scegliere solo qualcuno di Voi e non tutti nella vostra interezza, integrità, onestà, correttezza, cultura, impegno, sacrificio. Questo comporterà inevitabilmente la scissione di quella forza che si era creata e che poteva essere dirompente. Non credo che il popolo, di cui anche Voi fate parte, si meritasse un 'epilogo' di questo genere. L'unione fa la forza è questo dovrebbe, anzi deve, essere l'unico imperativo da perseguire, in modo che gli sforzi, le rinunce ed i sacrifici di questi due anni non risultino vani. Io ci credo ancora in tutti Voi, per cui il mio appello è di riunire tutti quei giochi in una unica cesta, ritrovarla integra e compatta il 25 di settembre e giocarcela tutti insieme. Diversamente Voi sarete tanti bei giochi sparsi su di un pavimento, belli, bellissimi, ma di nessuna utilità e quindi incapaci di dare gioia e felicità'.