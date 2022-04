Armi all'Ucraina, Vauro: 'Mattarella non è più garante Costituzione'

Lo ha detto il noto vignettista Vauro Senesi, questa mattina in piazza a Roma per il 25 aprile, durante un collegamento con L'Aria che tira su La7. Evidente l'allusione all'articolo 11 della nostra Costituzione che recita che 'l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali'.Dal canto suo, proprio oggi, Mattarella ha ribadito il suo sì al sostegno a quella che egli ha definito la 'resistenza ucraina'. 'Pensando agli ucraini svegliati dalle bombe e dal rumore dei carri armati, mi sono venute in mente, come alla senatrice Liliana Segre, le parole: 'Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor' - ha detto infatti Mattarella