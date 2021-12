'Asili Modena, altre esternalizzazioni: Muzzarelli usa la mannaia'

'Il Comune di Modena ha annunciato che intende continuare con la devastante politica di esternalizzare la gestione di nidi e delle scuole di infanzia. A settembre del 2022 la scuola d'infanzia San Remo e il nido XXII Aprile dovrebbero passare sotto la gestione della Fondazione Cresci@mo e così via, di anno in anno, fino al completo svuotamento del settore comunale infanzia'. Così in una nota Modena Volta Pagina critica la scelta della amministrazione 'I genitori dei bimbi hanno già più volte messo in luce che queste esternalizzazioni stanno creando gravi problemi e una pericolosa situazione in cui i bambini di pochi anni sono affidati a insegnanti che cambiano anche più volte nel corso dell’anno e le “tate” assunte coi soliti appalti al ribasso vengono organizzate a minutaggio e, saltando da una scuola all’altra, saranno costrette a diventare delle mere custodi di bambini - continua Modena Volta Pagina -.'Noi proponiamo di invertire questa tendenza anche a Modena fermando le esternalizzazioni, garantendo l’unitarietà e l’unicità del coordinamento didattico da parte del Comune, tornando ad assumere direttamente insegnanti e reinternalizzando i servizi appaltati alla Fondazione - choide Modena Volta Pagina -. Siamo in tanti in città a volere un cambiamento nel settore educativo e ci stiamo organizzando tutti insieme per fare in modo che il Consiglio Comunale non possa continuare ad ignorare genitori e cittadini'.