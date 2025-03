Aumento ticket sui farmaci ER, critiche da Lega e FI: 'Tassa sulla salute'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La recente delibera della Giunta De Pascale, che prevede nuove misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica, ha suscitato polemiche da parte della Lega e di Forza Italia. Dal 2 maggio, i cittadini emiliano-romagnoli dovranno sostenere un costo fino a 4 euro per ogni ricetta medica, con alcune esenzioni previste. Inoltre, le prime visite specialistiche gratuite saranno garantite solo ai minori di 14 anni, escludendo così molti giovani.



Secondo la Lega, Emanuele Monti e dalla senatrice Elena Murelli affermano che tale misura rappresenta una vera e propria 'tassa sulla salute'. Monti ha accusato la sinistra di anteporre le tasse alle esigenze dei cittadini, penalizzando soprattutto la prevenzione e la cura dei giovani, definiti come 'il futuro del nostro Paese'

Dal canto suo, Forza Italia, con Pietro Vignali, ha criticato l'entità del provvedimento, definendolo un 'maxi salasso'. Vignali ha sottolineato che l'introito stimato di 70 milioni di euro è il triplo rispetto al 'super ticket' introdotto ai tempi dell'ex Presidente Errani. Valentina Castaldini, consigliera regionale, ha espresso preoccupazione per l'impatto che tali aumenti avranno sui più vulnerabili e meno abbienti, già gravati da altre imposte regionali, come gli aumenti dell'IRPEF e del bollo auto. Ha inoltre evidenziato le difficoltà che questo provvedimento potrebbe causare al terzo settore, che svolge un ruolo cruciale nell'assistenza a categorie fragili come anziani e disabili.