Bibbiano, Salvini visita anticipata in attesa di giovedì: 'Quanto accaduto è una bestialità'

Giovedìsarà a Bibbiano, dopo aver vinto il braccio di ferro con le Sardine sulla presenza in piazza, e ieri l'ex ministro dell'Interno ha anticipato i temi di cui parlerà giovedì, in un atteso incontro a Casalgrande con Voce Bikers di. Oltre 250 persone hanno partecipato all'incontro durante il quale Salvini ha ribadito la sua critica verso alcuni assistenti sociali 'che hanno sbagliato mestiere' e che 'dovrebbero pagare per quanto hanno fatto'.'Grazie a qualche giudice coraggioso, a carabinieri e poliziotti in gamba è emerso lo scandalo di Bibbiano: leggere alcune di quelle intercettazioni telefoniche fa accapponare la pelle, è una bestialità, a livello di omicidio perchè è stata segnata per sempre la vita di bambini innocenti. E io aspetto il giorno in cui chi ha rovinato delle vite finisca in galera per anni - ha aggiunto Salvini -. Adesso non solo a Bibbiano, ma in tutta Italia ci sono le denunce, finalmente la gente ha trovato la forza e magari da quello che è un male, in un futuro nasce un bene'.