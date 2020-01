Bibbiano, Salvini ospite di Voce Bikers e Bonaccini rincorre

Bibbiano torna al centro delle battute finali della campagna elettorale in vista delle Regionali del 26 gennaio. come già annunciato , parteciperà come ospite alla conferenza di Voce Bikers che si terrà a Casalgrande sabato prossimo alle 18 insieme all'onorevole Veronica Giannone del gruppo misto e avvocati esperti di affidi. In quella sede si discuterà sul tema degli affidi illeciti e si ascolteranno le considerazioni degli esperti, mentre Voce Bikers annuncia un progetto sociale che 'sarà di aiuto alle famiglie coinvolte per il bene dei bambini'.Ebbene,ha deciso di organizzare un aperitivo a Salvaterra di Casalgrande, nello stesso Comune alla stessa ora. Una presenza che arriva dopo la scelta di Bonaccini stesso di rinunciare all'incontro organizzato 10 giorni fa a Bibbiano dopo l'annuncio del presidio dei genitori coinvolti nei fatti di Val D'Enza. Insomma, un aperitivo che appare una rincorsa del candidato Pd che - ovviamente - proprio sulla indagine legata ai fatti di Bibbiano (e le polemiche e il dibattito ad essa collegati) sa che potrebbe giocarsi la rielezioni.'Non vediamo questa sovrapposizione come un ostacolo a far partecipare chi ha voglia di ascoltare cosa si sta cercando di fare per i bambini - afferma il leader di Voce Bikers-. Ci piacerebbe ascoltare anche le considerazioni di Bonaccini sui temi di Bibbiano, se non questa volta perché capiamo la difficoltà a presenziare insieme a Salvini in questo momento di campagna elettorale, ma siamo aperti ad organizzare una conferenza insieme a loro, per ascoltare le loro idee. Comunque l'invito è aperto. Voce bikers non è schierato con nessun partito politico, vogliamo portare avanti il nostro progetto che renderemo pubblico sabato 18 ed espanderlo a livello nazionale. Siamo aperti e vorremmo collaborare con tutti, perché la tutela dei bambini è più importante dei colori politici, noi non ci occupiamo di colpevoli o di leggi, ci sono già magistrature ed esperti che stanno lavorando per far emergere le verità e prendere i dovuti provvedimenti'.