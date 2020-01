Bibbiano, sabato prossimo Salvini alla conferenza di Voce bikers

Nuova iniziativa sui fatti di Bibbiano organizzata a Casalgrande di Reggio Emilia sabato 18 gennaio da Voce Bikers e questa volta sarà presente anche Salvini.

'L'onorevole Veronica Giannone ci parlerà della sua proposta di legge per dare voce ai minori nei tribunali, l'avvocato Paolo Fioroni ci darà tutti i dettagli relativi al presunto sequestro dei regali non consegnati ai bambini e interverranno avvocati esperti di affidi e giornalisti di stampa nazionale - affermano gli organizzatori -. Un ringraziamento anticipato va al senatore Lega Stefano Corti, al capogruppo Stefano Bargi, al consigliere Regionale Gabriele Del Monte che si sono impegnati ad invitare Matteo Salvini alla nostra azione nonostante l'agenda piena, dimostrando credibilità e fiducia nel lavoro che stiamo svolgendo'.

'Come abbiamo sempre detto Voce Bikers non sostiene nessun partito politico ma riteniamo importante ascoltare le considerazioni di un senatore in merito agli affidi illeciti e dobbiamo dare atto che sono stati gli unici a rendersi disponibili e ad accettare il nostro invito' - continuano i bikers.

Ritrovo in moto alle 13 di sabato 18 gennaio a Casalgrande per partire in direzione Cavriago dove sarà organizzato un presidio davanti al Comune per chiedere ulteriori chiarimenti in merito al presunto sequestro dei regali non consegnati. Finita l'azione ritorno a Casalgrande presso il Garage 316 strada statale 467 dove alle 18 inizia la conferenza.