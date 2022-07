Biden preoccupa gli Usa: legge dal gobbo 'fine citazione ripeti frase'

Non bastava la mano data al nulla alla fine del discorso e neppure la caduta dalla bici da fermo. Solo per citare gli ultimi episodi. Nuove preoccupazioni sulle capacità del presidente degli Stati Uniti Joe Biden arrivano dal video della conferenza stampa nella quale ha annunciato la firma di un ordine esecutivo a sostegno del diritto all'aborto. Biden durante il suo discorso ha letto anche il 'suggerimento' che i suoi collaboratori avevano scritto sul 'gobbo' per rendere più efficace le sue dichiarazioni: 'Fine della citazione, ripeti la frase'.Subito si è scatenata l'ilarità sui social. Anche il miliardario Elon Musk non ha evitato una battuta tagliente: 'chi controlla il gobbo è il vero presidente!', ha scritto.