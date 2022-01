'Bomporto, bufera fotovoltaico: dimissioni sindaco sono coincidenza?'

“Proprio in concomitanza con la risposta della Regione, che scarica al Comune di Bomporto qualsiasi responsabilità circa la vicenda del fotovoltaico mai collegato alla rete, il sindaco Angelo Giovannini rassegna le proprie dimissioni, per motivi personali e di salute non meglio specificati. Sorge il dubbio che dietro a questa decisione ci sia qualcosa di più”. Così il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi ha commentato il congedo del primo cittadino di Bomporto.La vicenda riguarda la mancata attivazione di quattro impianti di fotovoltaico nel modenese per un controvalore stimato intorno ai 100mila euro erogati dalla Regione. Impianti che, aveva denunciato il leghista in un atto ispettivo, “avrebbero dovuto generare energia elettrica già da diversi anni, perciò le mancate produzioni hanno determinato spese aggiuntive sulle bollette e mancati introiti per migliaia di euro”.“Una risposta che elude la nostra domanda: quali iniziative intende adottare alla luce dei finanziamenti regionali elargiti per le opere pubbliche, attualmente sprovviste dell’energia elettrica che avrebbero dovuto fornire gli impianti fotovoltaici” ha commentato l’esponente del Carroccio.“Oggi Bomporto, in mezzo a una bufera, si trova anche senza un sindaco. Proprio nel momento in cui occorre ottenere le risorse del PNRR. Ci auguriamo che il PD risponda di questa situazione e faccia in modo di non perdere occasioni preziose perché il nostro territorio non può permettersi una mancata messa a terra delle risorse” ha concluso Bargi.